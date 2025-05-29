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Выставка "Свет между мирами" открылась в музее "Новый Иерусалим"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В музее "Новый Иерусалим" открылась выставка "Свет между мирами", передает корреспондент "Интерфакса".

На открытии выступила вице-премьер Татьяна Голикова, которая назвала работы, представленные на выставке, "важнейшим художественным наследием ХХ века".

"Все произведения, которые здесь сегодня представлены, произведения модернизма 1920-1930 годов, каждая работа открывает в себе что-то новое", - сказала Голикова.

По ее словам, ценность выставки в том, что она родилась благодаря совместному сотрудничеству музея "Новый Иерусалим" и Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

"Это не просто дипломатический шаг в сфере искусства. Это наше стратегическое сотрудничество в гуманитарной сфере", - подчеркнула Голикова.

Помощник президента Узбекистана Саида Мерзиеева отметила значимость этой выставки в контексте развивающегося культурного диалога между Узбекистаном и Россией.

"Сегодня наши страны активно развивают сотрудничество, в том числе в сфере культуры, образования, креативной экономики и сохранения наследия. Мы реализуем совместные проекты, поддерживаем творчество, укрепляем инфраструктуру для культурных инициатив", - сказала Мерзиеева.

По данным организаторов, выставка "Свет между мирами" посвящена малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920–1930-х годов.

Это первый за многие годы международный проект, который объединяет две уникальные коллекции, сформированные вопреки всем правилам советского музея.

В экспозицию вошли более 160 живописных и графически работ 40 художников из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого, среди которых Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие.

Татьяна Голикова Новый Иерусалим
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