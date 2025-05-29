Девять детей выпали из окон в Москве с начала года

Основные причины таких происшествий - недосмотр родителей и непрочность москитных сеток, сообщили в МВД

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - С начала 2025 года в столице зафиксировано девять случаев падения детей из окон многоэтажек, два из них с летальным исходом, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Пострадавшие - дети в возрасте от года до 10 лет, говорится в материалах управления в рамках пресс-конференции о детской безопасности.



По данным полиции, в 2024 году в столице зафиксировано 27 фактов падений детей, из них четыре с летальным исходом.

Основной причиной падения детей является недосмотр родителей, вторая - непрочность конструкций москитных сеток.

"Устанавливаемые москитные сетки на пластиковых окнах в жилых домах выполняют лишь функцию защиты от насекомых и не предназначены для защиты от падений. Вне зависимости от вида и производителя их прочность не меняется", - подчеркнули в МВД.