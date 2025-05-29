Поиск

Минкультуры заключило контракт на 19,6 млн руб. для реставрации мавзолея Ленина

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ заключило государственный контракт с АО "ГК "ЕКС" на работы по реставрации Мавзолея Ленина на Красной площади, сумма контракта составляет 19,6 млн рублей, работы не затрагивают помещение главного зала.

"Запланированные работы не затрагивают помещение главного зала", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В рамках контракта планируется проведение работ в части технических и административных помещений мавзолея, требующих реставрации, а именно: гидроизоляция и инъектирование стен, устройство столярных заполнений и инженерных сетей, усиление ограждающих конструкций лестничных сходов.

Срок производства работ по государственному контракту определен по 27 августа 2026 года.

мавзолей Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Обломки БПЛА упали на проспекте Вернадского в Москве

Сильный ветер до 17 м/с ожидается в Москве до конца среды и в четверг

Сильный ветер до 17 м/с ожидается в Москве до конца среды и в четверг

За ночь из Москвы в другие аэропорты были перенаправлены 55 самолетов

За ночь из Москвы в другие аэропорты были перенаправлены 55 самолетов

В Москве задержан подозреваемый в попытке отравить животных в зоопарке

Средства ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

В Московском зоопарке заявили о попытке отравить рысей и леопарда

В Московском зоопарке заявили о попытке отравить рысей и леопарда

МЧС предупредило о жаре выше 30 градусов в Москве

МЧС предупредило о жаре выше 30 градусов в Москве

Собянин сообщил о еще четырех сбитых беспилотниках

Мэр Москвы сообщил о сбитом беспилотнике

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2275 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6444 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });