Минкультуры заключило контракт на 19,6 млн руб. для реставрации мавзолея Ленина

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ заключило государственный контракт с АО "ГК "ЕКС" на работы по реставрации Мавзолея Ленина на Красной площади, сумма контракта составляет 19,6 млн рублей, работы не затрагивают помещение главного зала.

"Запланированные работы не затрагивают помещение главного зала", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В рамках контракта планируется проведение работ в части технических и административных помещений мавзолея, требующих реставрации, а именно: гидроизоляция и инъектирование стен, устройство столярных заполнений и инженерных сетей, усиление ограждающих конструкций лестничных сходов.

Срок производства работ по государственному контракту определен по 27 августа 2026 года.