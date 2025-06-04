Первые пять месяцев года в России стали рекордно теплыми

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Средняя температура в России в первые пять месяцев 2025 года была рекордно высокой за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Самый главный вывод, который сделали наши климатологи, - средняя температура первых пяти месяцев 2025 года по всей территории страны оказалась рекордно высокой в истории наблюдений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что прошедшая зима была очень теплой не только в Москве, но и в стране в целом, аналогичная ситуация была и весной.

Вильфанд добавил, что прошедшая весна в Москве оказалась "совершенно необычной", аналогов которой не было. Синоптик напомнил, что в начале апреля этого года температура в Москве соответствовала марту, а в конце месяца - июню и июлю, таким образом, апрельской погоды как таковой не было.