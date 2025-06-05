Нынешний год с высокой вероятностью может войти в тройку самых теплых на Земле

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - С вероятностью 90% 2025 год войдет в тройку самых теплых на Земле за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешняя оценки такие: с вероятностью 99% нынешний год войдет в пятерку в ранге самых теплых, и с вероятностью 90% - будет в тройке", - сказал Вильфанд журналистам.

При этом он уточнил, что "вероятность того, что он будет самым тёплым, совсем маленькая, меньше 1%".

Самым теплым годом в мире за всю историю метеонаблюдений стал 2024 год.