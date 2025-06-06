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Таксистов Москвы начали проверять на наличие аттестации на знание правил работы

Таксистов Москвы начали проверять на наличие аттестации на знание правил работы
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) будут с 6 июня проверять водителей такси на наличие обязательной аттестации на знание правил работы, в случае отсутствия которой их будут штрафовать на 5 тыс. рублей, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Таксистов начнут проверять на наличие аттестации с 6 июня. Рейды будут проводить инспекторы МАДИ вместе с сотрудниками Госавтоинспекции", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Штраф за отсутствие аттестации будет составлять 5 тыс. руб. согласно статье 10.14 КоАП Москвы.

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"Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки в такси и проводят проверки по всей Москве. Это помогает выявлять недобросовестных перевозчиков и повысить дисциплину среди водителей", - приводятся в сообщении словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафе в размере 5 тыс. руб. для водителей такси, которые не прошли обязательную аттестацию на знание правил работы.

С 1 марта аттестация стала обязательной для таксистов в Москве и Подмосковье. Водители могут сдать тест в любой удобный день онлайн через систему КИС "АРТ" и очно - в аттестационном центре. Аттестация проверяет знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси.

Замруководителя департамента транспорта Москвы Владимир Макаров сообщил, что "более 160 тыс. прошли аттестацию, за одну аттестацию порядка 80% сдает, 20% - не сдавших". "Не прошли аттестацию чуть более 3 тыс. людей, это те, которые пришли сдать, попробовали один, два, три раза и больше к нам пока не вернулись. Мы понимаем, что на дорогах Москвы (...) работают водители, которые аттестацию не прошли", - сказал он.

Москва МАДИ
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