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В Москве инспекторы МАДИ с начала года изъяли у таксистов 1,2 тысячи машин

В Москве инспекторы МАДИ с начала года изъяли у таксистов 1,2 тысячи машин
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Москве с января инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) после проверок таксистов изъяли более 1,2 тысячи машин, сообщил городской Департамент транспорта.

"За пять месяцев инспекторы МАДИ осмотрели более 14,5 тысяч автомобилей такси. Во время проверок изъяли более 1,2 тысячи машин у недобросовестных перевозчиков в соответствии со статьей 27.10 КоАП", - говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что перевозчики обязаны обеспечивать прохождение водителем медицинского осмотра, контролировать техническую подготовку автомобиля перед началом рабочего дня.

"Плохое самочувствие водителя или неисправности автомобиля могут стать причиной ДТП", - отметили в департаменте.

Дептранс МАДИ Москва
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