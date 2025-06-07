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Два человека пострадали при атаке БПЛА в Подмосковье

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"В Истре, в СНТ "Юбилейный", осколками были ранены двое жителей - мужчина и женщина", - написал глава региона в своем телеграм-канале утром в субботу.

По его словам, ночью и накануне днем над регионом сбито 9 БПЛА - в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске. Воробьев уточнил, что большая часть дронов была сбита на подлете.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь в больнице, их состояние стабильное, угрозы жизни нет, добавил он.

В результате атаки повреждено частное домовладение, сообщил губернатор.

Во всех затронутых населенных пунктах работают оперативные службы.

Андрей Воробьев
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