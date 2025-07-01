В SuperJob сообщили о росте зарплаты курьера в Москве до 135 тысяч рублей

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Исследовательский центр портала SuperJob.ru выяснил, что зарплаты курьеров в Москве в июне выросли до 135 тысяч рублей, что на 46% больше, чем в июне 2024 года.

"Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 11% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 26% выше, чем у специалистов без высшего образования", - отмечается в комментариях к исследованию.

В июне 2025 года заработок курьеров в Москве вырос до 135 тысяч рублей в месяц на условиях полного рабочего дня.