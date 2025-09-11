"Авито" отмечает лидерство сферы ЖКХ по годовому росту предлагаемых зарплат

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Жилищно-коммунальное хозяйство и городская инфраструктура лидируют среди сфер с наибольшим годовым приростом средних предлагаемых зарплат, выяснили эксперты "Авито Работы", сравнив данные за лето 2025 и лето 2024 года.

"(...) Наибольшую динамику прироста летом 2025 года показала сфера ЖКХ и городской инфраструктуры: средние зарплатные предложения выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 79 640 рублей в месяц при фиксированном графике", - говорится в исследовании.

Наибольший рост показали зарплатные предложения для дворников: на 25% за год, до 51 541 рублей в месяц. Соискателям на должность электрика стали предлагать на 8% больше, в среднем на 77 204 рублей в месяц при фиксированном графике работы.