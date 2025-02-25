Спикер Мосгордумы отметил увеличение числа ДТП с участием курьеров

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил на заседании о росте количества ДТП с участием курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедах, сотрудники ГИБДД вынесли доставщикам более 4 тысяч постановлений о штрафах за нарушения на тротуарах с начала 2025 года.

"Мы видим, что вместе с ростом количества курьеров растет и количество ДТП с участием СИМ и электровелосипедов. Таким образом, перед нами встает непростая задача о необходимости стандартизации курьерской деятельности и регулировании использования курьерами транспортных средств. Москва уже делает первые шаги в этом направлении. Сотрудники ГИБДД проводят плановые рейды во всех районах столицы, штрафуя доставщиков за нарушения на тротуарах. С начала 2025 года было вынесено более 4 тысяч постановлений", - сказал Шапошников.

Как сказал замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский, всего в 2024 году к ответственности за различные правонарушения было привлечено более 100 тысяч велокурьеров. "А в 2025 году - уже почти 8 тысяч", - подчеркнул он.

Шапошников напомнил, что столичный Департамент транспорта отслеживает все поездки курьеров по камерам, передавая данные о нарушителях в сервисы доставки. По его словам, с 1 мая 2025 года в рамках единого Стандарта работы курьерских сервисов, разработанного дептрансом, доставщикам будет запрещено разгоняться быстрее 25 км/ч.

Помимо этого, идет работа над унификацией требований к транспорту, используемому курьерами, отметил спикер. "В правилах дорожного движения не содержится отдельного термина "электровелосипед", из-за чего этим словом могут называть разные категории транспорта, закрепленные в ПДД - СИМ, велосипеды, мопеды и даже мотоциклы - в зависимости от мощности электродвигателя и особенностей конструкции. Таким образом, в соответствии с нормами ПДД их пользователи должны следовать разным правилам, относящимся к разным типам ТС. Решение такой неопределенности запланировано "дорожной картой" Минтранса", - пояснил он.

Шапошников подчеркнул, что ГОСТ для сертификации электровелосипедов (ГОСТ Р 71894-2024) уже разработан и с 1 марта вступит в силу.

По его данным, сейчас в столице более 100 тысяч курьеров используют велосипеды и электросамокаты, они выполняли до 500 тысяч заказов в сутки. "Ожидается, что к 2030 году их станет вдвое больше, а количество выполняемых заказов утроится", - сообщил он.

Шапошников добавил, что спрос на услуги курьеров по России в целом продолжает расти - по сравнению с предыдущим годом, рост курьерских вакансий в январе 2025 года составил 70%.