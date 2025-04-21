В Москве курьеров за год штрафовали больше 100 тысяч раз за нарушения ПДД

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с апреля 2024 года курьерам выписали больше 100 тысяч штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщил городской Департамент транспорта.

"Совместно с Госавтоинспекцией Москвы провели около 20 рейдов, в ходе которых проверили транспортные средства курьеров и соблюдение ПДД. По итогам проверок с апреля 2024 года Госавтоинспекция выписала более 100 тысяч штрафов за нарушения ПДД", - говорится в сообщении.

Самыми частыми нарушениями стали проезд на красный свет и езда по пешеходным зонам.

"Курьеры в Москве выполняют свыше 20 млн заказов в месяц, и нам важно, чтобы их передвижение в городе было максимально безопасным. Работники доставки должны ездить по правилам и соблюдать ПДД", - прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.