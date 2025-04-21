Поиск

В Москве курьеров за год штрафовали больше 100 тысяч раз за нарушения ПДД

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с апреля 2024 года курьерам выписали больше 100 тысяч штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщил городской Департамент транспорта.

"Совместно с Госавтоинспекцией Москвы провели около 20 рейдов, в ходе которых проверили транспортные средства курьеров и соблюдение ПДД. По итогам проверок с апреля 2024 года Госавтоинспекция выписала более 100 тысяч штрафов за нарушения ПДД", - говорится в сообщении.

Самыми частыми нарушениями стали проезд на красный свет и езда по пешеходным зонам.

"Курьеры в Москве выполняют свыше 20 млн заказов в месяц, и нам важно, чтобы их передвижение в городе было максимально безопасным. Работники доставки должны ездить по правилам и соблюдать ПДД", - прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Максим Ликсутов Москва Дептранс ГАИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жара задержится в Москве до среды включительно

Жара задержится в Москве до среды включительно

В Москве машина пробила ограждение и вылетела в Яузу

Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

В Москве упростили порядок согласования перепланировок помещений в домах

В Москве упростили порядок согласования перепланировок помещений в домах

Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют на Пасху

В музее "Гараж" сменился директор

В музее "Гараж" сменился директор

Московские власти посоветовали водителям сменить зимнюю резину на летнюю

Московские власти посоветовали водителям сменить зимнюю резину на летнюю

Синоптики ожидают, что снег полностью сойдет в Московском регионе к пятнице

Синоптики ожидают, что снег полностью сойдет в Московском регионе к пятнице

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости381 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне85 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6235 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });