Все курьеры Москвы за год перешли на новый стандарт работы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Все столичные курьеры за год перешли на новый стандарт работы сервисов доставки, привели форму, сумки и транспорт в надлежащее состояние, сообщил телеграм-канал департамента транспорта Москвы

"1 год курьеры столицы работают по новому стандарту. (...) За 1 год все курьеры зарегистрировались в городской системе КИС "АРТ", а также привели форму, сумки и транспорт в надлежащее состояние", - сказано в сообщении.

Изменения вводили в три этапа, чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым требованиям. В частности, компании доставки за год на форму и сумки добавили светоотражающие элементы; транспорт и сумки оснастили новыми укрупненными номерами; курьеров на постоянной основе обучают ПДД и этике вождения; транспорт работников начали оснащать IoT-модулями, которые ограничивают скорость и замедляются в медленных зонах.

"Курьеры в Москве выполняют более 20 млн заказов в месяц. (...) Благодаря утвержденному стандарту мы можем быть уверены, что заказ привезет сотрудник, который прошел проверку документов и имеет разрешение на работу. Компании доставки следят за тем, чтобы на транспорте и сумках курьеров были идентификационные номера, а работники соблюдали правила при передвижении по городу", - прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.