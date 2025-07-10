"Египетские" ночи ожидаются в Москве до конца недели

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Жаркие "египетские" ночи будут в Москве до конца недели, минимальная температура ночью будет выше плюс 20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень важно, что ночи "египетские". В ночь на четверг около плюс 20 градусов в спальных районах, в центре - плюс 22 - плюс 24. Аналогичная ситуация и в пятницу, и в субботу, и даже в воскресенье", - сказал метеоролог.

Он отметил, что такие значения ночью - минимальные, "перед восходом солнца".

"Около полуночи температура будет плюс 25 - плюс 26 градусов, это очень теплые ночи", - подчеркнул Вильфанд.