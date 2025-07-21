В московском регионе за ночь выпало до 60% месячной нормы осадков

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе в отдельных районах за ночь выпало до 55 мм осадков, это примерно 60% месячной нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Московской области выпало за ночь до 50-55 миллиметров (осадков). Это много, это примерно 60% от нормы. Это точечные осадки, эпизоды, это то, сколько максимально (выпало осадков в отдельных районах в московском регионе - ИФ). И в основном выпало за ночь 20-25 миллиметров осадков, где-то 18, где-то 30", - сказал он.

Затяжные, обложные осадки продолжаются. "Через центральный район европейской России, не только через Москву, проходит циклон, и он обусловил очень сильные осадки и по продолжительности, и по количеству (также) в других областях: в Центральном Черноземье - и в Тамбовской, и в Воронежской, и в Липецкой, и Белгородской, и севернее - в Рязанской области, и в Калужской, и, естественно, в Московской", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

"Сегодня ко второй половине дня (в столичном регионе - ИФ) постепенно будет уменьшение количества осадков. Уже после 15:00 будет существенно уменьшаться (их) интенсивность", - сообщил Вильфанд.