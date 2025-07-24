Суд в Москве арестовал вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Чиновник обвиняется в преступлении, предусмотренным ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В основу уголовного дела легли результаты проверки затрат и выполненных работ по сооружению укреплений на приграничных территориях. По данным газеты "Коммерсантъ", ущерб составил около 900 млн рублей.

О задержании Симоненко стало известно в минувший вторник.