Задержан вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко

Чиновник задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сооружении фортификационных сооружений

Николай Симоненко Фото: vk.com

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сооружении фортификационных сооружений, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело о хищениях и злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в рамках расследования этого дела был задержан Симоненко.

В основу уголовного дела легли результаты проверки затрат и выполненных работ по сооружению укреплений на приграничных территориях. По данным газеты "Коммерсантъ", ущерб составил около 900 млн руб.

"В настоящее время рассматривается вопрос об этапировании Симоненко в Москву", - сказал собеседник "Интерфакса".