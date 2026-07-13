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Бывший брянский вице-губернатор Симоненко приговорен к девяти годам и девяти месяцам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы признал бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, его сына - директора Брянского металлообрабатывающего завода Юрия, а также еще двоих фигурантов виновными по делу о злоупотреблению должностными полномочиями при строительстве укреплений на приграничных территориях.

"Приговором суда Николай Симоненко приговорен к наказанию в виде 9 лет и 9 месяцев колонии общего режима, экс-глава ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" Евгений Жура - к 9 годам 6 месяцам колонии", - сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

Чиновникам после отбытия наказания также запрещено в течении 2,9 лет занимать госдолжности. Экс-вице-губернатор также лишен "Ордена Дружбы".

Кроме того, Юрий Симоненко и предприниматель, директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов получили по 8,9 лет колонии общего режима каждый за пособничество в совершении преступления. После отбытия наказания им в течении 2,9 лет запрещено заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях.

Суд также удовлетворил иск Минфина, взыскав с осужденных солидарно сумму причиненного ущерба - порядка 1,45 млрд рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки затрат и выполненных работ по сооружению укреплений на приграничных территориях.

Судом и следствием установлено, что чиновники допустили завышение стоимости сооружений и оплату невыполненных работ. Кроме того, они допустили нарушение технологии строительства фортификационных сооружений и принимали объекты, несмотря на имеющиеся недостатки, что привело к невозможности их использования.

Николай Симоненко Юрий Симоненко Александр Яськов Хамовнический суд Брянская область ООО "Данила-Мастер" Брянский металлообрабатывающий завод
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