Арестованы еще два фигуранта дела о хищениях при строительстве укреплений в Брянской области

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября детектора ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" Евгения Журу и гендиректора ООО "Брянский металлообрабатывающий завод" Юрия Симоненко, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Они являются фигурантами дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По тому же делу ранее в четверг на тот же срок под арест был отправлен вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко.

В основу уголовного дела легли результаты проверки затрат и выполненных работ по сооружению укреплений на приграничных территориях. По данным газеты "Коммерсантъ", ущерб составил около 900 млн рублей.