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"Аэрофлот" отменил еще пять парных рейсов в понедельник и семь во вторник

"Аэрофлот" отменил еще пять парных рейсов в понедельник и семь во вторник
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" из-за сбоя IT-инфраструктуры компании отменил еще 5 парных рейсов из Москвы (с вылетом туда-обратно) в понедельник и 7 - запланированных на вторник.

Согласно сообщению перевозчика, в понедельник отменяются следующие рейсы: SU1832/1833 Москва - Минск - Москва, SU1604/1605 Москва - Самара - Москва, SU1844/1845 Москва - Минск - Москва, SU1260/1261 Москва - Уфа - Москва, SU1198/1199 Москва - Казань - Москва.

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Во вторник будут отменены: SU1424/1425 Москва - Уфа - Москва, SU1942/1943 Москва - Алма-Ата - Москва, SU1834/1835 Москва - Минск - Москва, SU1092/1093 Москва - Челябинск - Москва, SU1306/1307 Москва - Новосибирск - Москва, SU1966/1967 Москва - Ереван - Москва, SU1436/1437 Москва - Екатеринбург - Москва.

Ранее "Аэрофлот" сообщал об отмене в понедельник 54 парных рейсов из изначально запланированных 260.

Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы доступна и открывается за 24 часа до вылета, подчеркнули в компании. Регистрация в аэропортах маршрутной сети работает штатно.

Аэрофлот
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