"Аэрофлот" к вечеру вторника выполнил почти 80% запланированных рейсов из Москвы

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" к 18:00 вторника по московскому времени выполнил 172 рейса из Москвы из запланированных 216, сообщил перевозчик.

"Контакт-центр авиакомпании работает в штатном режиме, на данный момент время ожидания на линии составляет менее одной минуты. Операторы оказывают помощь клиентам по вопросам переоформления авиабилетов и возврата денежных средств", - отметили в компании.

Сайт перевозчика и система бронирования работают корректно. Онлайн-регистрация на рейсы доступна за 24 часа до вылета, в аэропортах маршрутной сети - работает в обычном режиме.

Накануне IT-инфраструктура "Аэрофлота" подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов компании. Генпрокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.