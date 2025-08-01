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Движение на станции "Москва-Товарная-Смоленская" МЦД-4 в сторону Апрелевки восстановлено

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов в границах станции "Москва-Товарная-Смоленская" в сторону Апрелевки восстановлено, принимаются меры по стабилизации интервала движения на четвертой линии Московских центральных диаметров, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"В 16:10 железнодорожники убрали со станции "Москва-Товарная-Смоленская" остановившуюся ранее по техническим причинам электричку и восстановили движение поездов в границах станции в сторону Апрелевки", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МЖД в пятницу.

Принимаются все необходимые меры для стабилизации интервала движения на МЦД-4, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом, пригородные поезда в сторону Апрелевки задерживаются в связи с вынужденной остановкой состава на станции "Москва-Товарная-Смоленская" по техническим причинам.

МЖД МЦД-4 Москва
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