В Москве новую набережную в "Коломенском" назовут Царской

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Москве голосование на платформе "Активный гражданин" определило название для новой набережной в районе Нагатинский Затон, в музее-заповеднике "Коломенское": променад получил название "Царская набережная", сообщает сайт мэрии.

Там напомнили, что набережную обустроили первого этапа работ по реабилитации и благоустройству музея-заповедника "Коломенское". Ее длина - 3,5 километра. Его особенностью стал деревянный настил, проложенный над водной гладью.

Название "Царская набережная" набрало 30% голосов. К XVI веку в Коломенском сформировалась великокняжеская усадьба, которая в XVII веке превратилась в парадную загородную резиденцию с деревянным дворцом, построенным по указу царя Алексея Михайловича.

Вариант "Набережная Вознесения" поддержали 17% участников. Название связано с церковью Вознесения Господня - уникальным памятником архитектуры, который расположен на территории музея-заповедника. Варианты "Романовская набережная" и "Родниковая набережная" набрали по 16% голосов, а "Петровская набережная" - 13%. Доверить выбор специалистам решили 8% участников проекта.

В голосовании участвовали более 153 тысяч человек.