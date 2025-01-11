В Коломенском закончили реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об окончании реставрации фасадов церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское".

Как он написал в своем телеграм-канале в субботу, "до конца этого года планируется отреставрировать интерьеры и завершить благоустройство территории".

Кроме того, во время реставрации специалисты расчистили внешние стены, привели в порядок цоколь, галерею, шатёр, металлические детали, белокаменные элементы, кровлю, двери и окна, обновили кирпичную кладку и декор и позолотили крест.