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В Коломенском закончили реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об окончании реставрации фасадов церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское".

Как он написал в своем телеграм-канале в субботу, "до конца этого года планируется отреставрировать интерьеры и завершить благоустройство территории".

Кроме того, во время реставрации специалисты расчистили внешние стены, привели в порядок цоколь, галерею, шатёр, металлические детали, белокаменные элементы, кровлю, двери и окна, обновили кирпичную кладку и декор и позолотили крест.

Москва Коломенское Сергей Собянин
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