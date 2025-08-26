Исторический маршрут троллейбуса "Т" в Москве временно прекратил работу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Единственный троллейбусный маршрут в Москве - музейный кольцевой маршрут "Т" - временно прекращает работу из-за благоустройства Комсомольской площади, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Музейный маршрут "Т" временно не работает. Для благоустройства Комсомольской площади мы вынуждены временно остановить работу маршрута", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник.

Там отмечается, что троллейбус вернётся после завершения работ.

Дептранс рекомендует на Новорязанской улице пользоваться маршрутами т22, т88 и 40, а между метро "Комсомольская" и "Бауманская" - трамваями.

Музейный маршрут "Т" - единственный троллейбусный маршрут в Москве. Кольцевой маршрут "Т" проходит от площади трех вокзалов через станцию метро "Красносельская", Нижнюю Красносельскую улицу, Елоховскую площадь, Новорязанскую улицу, а затем обратно вдоль Казанского вокзала к станции метро "Комсомольская". Первые троллейбусы маршрута "Т" вышли на линию 4 сентября 2020 года.

Время троллейбуса в пути по полному кругу составлял около 20 минут. Для проезда не нужно приобретать специальный билет. Маршрут троллейбуса является историческим - именно на Новорязанской улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк.