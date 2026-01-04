Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 16

Ограничения введены в аэропорту Внуково

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы сообщил о еще 13 атаковавших город беспилотниках, уничтоженных системой ПВО Минобороны.

"Системой ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, атаковавших Москву", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Макс в воскресенье. А после этого сделал еще одну запись: "Отражена атака ещё семи беспилотников".

Ранее мэр сообщал о трех уничтоженных беспилотниках. Таким образом, число уничтоженных БПЛА, атаковавших Москву, увеличилось до 16.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - уточнил Собянин.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщил Кореняко.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.