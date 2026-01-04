За сутки в Москве может выпасть до 2 см снега

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Городские коммунальщики ожидают, что за воскресенье в столице может выпасть до 2 сантиметров снега.

"За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил 2 см, за сутки 4 января может выпасть еще до 2 см снега", - говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Там отмечается, что повсеместно продолжаются работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий.

"В течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - поясняется в сообщении.

Под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам, уточняется там.