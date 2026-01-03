Поиск

Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели
Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Постепенное понижение температуры начнется со следующей недели в регионах Центрального федерального округа, в том числе и в Москве, по сравнению с воскресеньем температура в понедельник понизится на 2-3 градуса, сообщили в Гидрометцентре России.

"Области ЦФО будут находиться в теплой части очередного атлантического циклона. В начале следующей недели в тылу вихря начнется постепенное понижение температуры (...) Преобладающая температура воздуха составит 4 января ночью и днем минус 8 - минус 1, на северо-востоке округа ночью до минус 12; 5 января температура понизится на 2-3 градуса", - говорится в его сообщении.

Отмечается, что 4-5 января ЦФО останется под влиянием североатлантического циклона. В большинстве областей пройдет небольшой снег, на юге округа ночью 4 января - местами умеренный и сильный снег. В южных областях 4 января ветер местами усилится до 13-18 м/с.

Согласно прогнозу, в Москве 4 января ожидается температура ночью минус 6 - минус 1, днем - минус 4 - плюс 1, 5 января ночью будет минус 8 - минус 3, днем - минус 7 - минус 2.

6, 7 и 8 января в московском регионе прогнозируется однородный режим погоды: ночью - от минус 10 до минус 5, днем - от минус 9 до минус 3.

9 января, по предварительным прогнозам, ночная температура понизится до минус 13 - минус 8, а днём будет минус 11 - минус 6.

