Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В аэропорту Домодедово введены временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере Max.

"Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в воскресенье в Max.

В аэропорту Жуковский в Подмосковье также введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.