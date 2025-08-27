В Подмосковье поиском зарослей борщевика займется ИИ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковье нецелевое использование земель и участки, заросшие борщевиком, будут выявлять с помощью искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Для этого автомобили земельных инспекторов оборудуют ИИ-комплексами, фиксирующими нарушения во время движения.

"Кроме того, нейросеть будет автоматически передавать данные в единую систему, интегрированную с Росреестром, анализировать информацию, обозначать объекты, на которых есть нарушение, и сразу направлять правообладателям уведомления, а в случае с борщевиком - штрафы. По техническим характеристикам и широте спектра нейросетевых алгоритмов комплекс не имеет аналогов в мире", - отметила министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.