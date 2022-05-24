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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

В Подмосковье начали тестировать новую смесь для обработки земель от борщевика

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ООО "Грин Сити" при участии ведущих научно-исследовательских институтов разработал новый состав смеси от борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области во вторник.

"В основе новой формулы баковой смеси лежат препараты фирмы "Август" в определенной пропорции, что позволило добиться результатов уже на пятый день обработки, тогда как ранее использовавшиеся гербициды показывали эффект лишь спустя две недели. Но важнее всего, что новый состав абсолютно безопасен для использования на злаковых и кукурузных полях, в том числе озимых", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.

Максимальное снижение жизнеспособности ранних побегов борщевика было зафиксировано по итогам обработки экспериментальной смесью гербицидов 2 тыс. га земель в Волоколамском округе в этом году.

Пресс-служба отметила, что новым составом баковой смеси пока планируется обработать земли трех городских округов в Московской области – Волоколамска, Рузы и Истры.

Борщевик Сосновского – крупное травянистое растение, сок которого при попадании на кожу может вызывать сильные долго не заживающие ожоги.

Московская область
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