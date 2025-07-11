Бизнес, владельцев сервитутов и землепользователей обяжут уничтожать борщевик

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Правительство и депутаты доработали законопроект о борьбе с борщевиком Сосновского и предложили существенно расширить круг лиц, обязанных с ним бороться. Обязанность уничтожать опасные инвазивные растения ляжет не только на собственников земли, но и на арендаторов, обладателей публичных сервитутов и пользователей участков под инфраструктуру.

Доработанный ко второму чтению документ (№456510-8) с поправками депутатов и правительства размещен в электронной базе данных парламента.

В первом чтении законопроект устанавливал в Земельном кодексе обязанность для собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков проводить мероприятия по защите земель от произрастания инвазивных растений. Документ также наделял правительство РФ полномочием утверждать перечень таких растений и меры борьбы с ними. В пояснительной записке основной акцент был сделан на угрозу, которую представляет борщевик Сосновского.

Во втором чтении внесены поправки, которые обязывают вести борьбу с инвазивными растениями не только владельцев и арендаторов земельных участков, но и обладателей публичных сервитутов - в том числе инфраструктурные компании, эксплуатирующие земли под трубопроводы, линии электропередачи и дороги.

Закреплено, что невыполнение таких мероприятий может рассматриваться как использование земли с нарушением законодательства, что создает основания для привлечения к ответственности и, в случае с сельхозземлями, для принудительного изъятия.

Помимо Земельного кодекса изменения затронули еще пять законов, включая Лесной кодекс, закон об обороте земель сельхоз назначения и закон об особо охраняемых природных территориях.

По данным из пояснительной записки, борщевик Сосновского признан растением, вторгающимся в природные экосистемы, опасным для здоровья людей и являющимся причиной снижения биоразнообразия. Его массовое распространение фиксируется в 39 субъектах РФ, на общей площади почти 300 тыс. га.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.