Оплата по биометрии будет доступна на всех турникетах МЦК в сентябре

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о планах подключить в сентябре к биометрии все турникеты Московского центрального кольца (МЦК).

"В сентябре оплата с помощью распознавания лица будет доступна на более 300 турникетах МЦК", - сообщается в пятницу в телеграм-канале дептранса.

Пока инновационный сервис работает только на двух-трех турникетах на каждой из 31 станции МЦК.

"Число пользователей биометрии превысило 500 тыс., и их количество постоянно растет. Поэтому мы расширяем самый современный способ оплаты проезда (...). До конца 2025 года подключим к биометрии все турникеты московского метро, а до конца следующего планируем внедрить оплату по распознаванию лица на всех станциях МЦД", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.


