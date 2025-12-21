Жителей Москвы предупредили о снеге и гололеде ночью и в понедельник

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - МЧС предупредило о снеге и гололеде в Москве ближайшей ночью и понижении температуры к вечеру понедельника.

"С 23 часов 21 декабря до 18 часов 22 декабря на территории Москвы ожидается мокрый снег, снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра порывами до 15 м/с. К вечеру 22 декабря понижение температуры воздуха до -3...-5°С, на дорогах сильная гололедица", - говорится в сообщении.

Водителей просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее МЧС предупредило о понижении температуры, мокром снеге, усилении ветра и гололеде в Московской области вечером в воскресенье.