Движение на ряде дорог Москвы восстановлено

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил в своем телеграм-канале об открытии движения на дорогах Москвы после введения временных ограничений.

Ранее дептранс сообщал о закрытии движения на Большом Каменном мосту, Можайском шоссе, дублере Рублевского шоссе на пересечении с улицей Осенняя и съезде с внутренней стороны МКАД на Рублевское шоссе.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки на дорогах столицы оцениваются в 5 баллов.