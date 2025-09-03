Ряд набережных в центре Москвы перекроют 6 сентября из-за фестиваля "День ходьбы"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Несколько набережных в центре Москвы будут временно перекрыты 6 сентября в связи с проведением спортивного фестиваля "День ходьбы", сообщили в столичном департаменте транспорта.

"6 сентября в связи с проведением фестиваля "День ходьбы" будет временно закрыто движение на ряде набережных в центре", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

В частности, не будет движения с 5:00 до 16:00 на Смоленской и Ростовской набережных, а с 9:00 до 16:00 - на Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также на улице Лужники от дома 24, стр. 48 до дома 24, стр. 50.

Кроме того, 6 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на участках ограничений будет временно запрещена парковка.

В дептрансе также сообщили, что с 8:45 до конца мероприятия автобусы с249 и с263 не будут заезжать к Московскому центральному кольцу "Лужники". Автобусы в сторону Лужников идут по Третьему транспортному кольцу вместо Хамовнического Вала и Лужнецкой набережной.