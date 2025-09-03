Поиск

Ряд набережных в центре Москвы перекроют 6 сентября из-за фестиваля "День ходьбы"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Несколько набережных в центре Москвы будут временно перекрыты 6 сентября в связи с проведением спортивного фестиваля "День ходьбы", сообщили в столичном департаменте транспорта.

"6 сентября в связи с проведением фестиваля "День ходьбы" будет временно закрыто движение на ряде набережных в центре", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

В частности, не будет движения с 5:00 до 16:00 на Смоленской и Ростовской набережных, а с 9:00 до 16:00 - на Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также на улице Лужники от дома 24, стр. 48 до дома 24, стр. 50.

Кроме того, 6 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на участках ограничений будет временно запрещена парковка.

В дептрансе также сообщили, что с 8:45 до конца мероприятия автобусы с249 и с263 не будут заезжать к Московскому центральному кольцу "Лужники". Автобусы в сторону Лужников идут по Третьему транспортному кольцу вместо Хамовнического Вала и Лужнецкой набережной.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

В центре Москвы в навигаторе будут отображаться данные о сигнале светофоров

В центре Москвы в навигаторе будут отображаться данные о сигнале светофоров

Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

В Москве летняя погода задержится в первую неделю сентября

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

В Москве задержан иностранец, напавший с ножом на полицейских

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7090 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });