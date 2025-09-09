Поиск

Три человека пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Три человека, включая ребенка, пострадали в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает во вторник пресс-служба столичного главка МЧС.

"В результате пожара пострадали три человека, в том числе один ребенок. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение," - говорится в сообщении.

Возгорание полностью ликвидировано, добавили в ведомстве. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.

Ранее ГУ МЧС РФ сообщило о возгорании в двух квартирах пятиэтажного дома на юго-западе столицы. К тушению пожара привлечены 68 специалистов и 22 единицы техники.

МЧС России Москва
