Поиск

Московская прокуратура начала проверку после изъятия львенка у блогера

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку информации о жестоком обращении с детенышем льва. Ранее стало известно, что 25 декабря текущего года столичный блогер, ранее разместивший видео с животным в соцсетях, передал волонтерам 2,5-месячную львицу в критическом состоянии.

Он содержал животное в квартире на территории "Москва-Сити".

При первичном ветеринарном осмотре у животного выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания.

В ходе прокурорской проверки с привлечением специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы будет дана правовая оценка законности приобретения и содержания дикого животного, включенного в перечень запрещенных к содержанию в домашних условиях. Кроме того, блогера проверят по статье о жестоком обращении с животными.

В настоящее время львица проходит лечение и реабилитацию под присмотром специалистов.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До 26 увеличилось количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве

До десяти выросло число БПЛА, сбитых на подлете к столице

Еще два беспилотника уничтожено на подлете к Москве

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения

Число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло шести

Три БПЛА уничтожены на подлете к Москве

В аэропорту Внуково введены временные ограничения

Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января

 Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января

Муниципалитеты Подмосковья вводят запреты на фейерверки в праздники

В Москве в новогоднюю ночь будут работать метро и МЦК

 В Москве в новогоднюю ночь будут работать метро и МЦК
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7992 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });