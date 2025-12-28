Московская прокуратура начала проверку после изъятия львенка у блогера

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку информации о жестоком обращении с детенышем льва. Ранее стало известно, что 25 декабря текущего года столичный блогер, ранее разместивший видео с животным в соцсетях, передал волонтерам 2,5-месячную львицу в критическом состоянии.

Он содержал животное в квартире на территории "Москва-Сити".

При первичном ветеринарном осмотре у животного выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания.

В ходе прокурорской проверки с привлечением специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы будет дана правовая оценка законности приобретения и содержания дикого животного, включенного в перечень запрещенных к содержанию в домашних условиях. Кроме того, блогера проверят по статье о жестоком обращении с животными.

В настоящее время львица проходит лечение и реабилитацию под присмотром специалистов.