Пятиэтажный дом загорелся на юго-западе Москвы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в двух квартирах пятиэтажного дома на юго-западе столицы, сообщает ГУ МЧС России.

"Загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в официальном телеграм-канале ведомства.

Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов, информации о пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 68 специалистов и 22 единицы техники, уточнили в МЧС.