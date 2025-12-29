Поиск

Мокрый снег ожидается в понедельник в Москве

Мокрый снег ожидается в понедельник в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рекомендует водителям использовать общественный транспорт из-за мокрого снега, который прогнозируется в столице.

"В Москве в течение дня будет идти мокрый снег. В связи с погодными условиями к вечеру ожидаются локальные затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Москва
