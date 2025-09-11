Между Москвой и Подмосковьем запустят 25 автобусных маршрутов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы и правительство Московской области приняли решение о включении 25 действующих смежных межрегиональных маршрутов на северо-западном и западном направлениях в систему московского транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Вместе с правительством Московской области приняли решение о запуске маршрутов между Москвой и Подмосковьем. В этом году включим в систему московского транспорта 25 действующих смежных межрегиональных маршрутов на северо-западном и западном направлениях", - написал Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, это позволит повысить комфорт перевозок и дать дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе.

"У пассажиров впервые появится возможность приобрести билеты без ограничения количества поездок", - отметил мэр.

Собянин пояснил, что автобусы смежных межрегиональных маршрутов будет легко отличить от городских, так как для них разработан специальный дизайн. При этом они полностью соответствуют стандартам московского транспорта, среди них - предсказуемые интервалы движения и удобное расписание.

"До 2028 года собираемся включить в систему городского транспорта не меньше 30% действующих смежных межрегиональных маршрутов наземного городского транспорта", - сообщил мэр.

Он напомнил, что первые два маршрута уже были запущены в июле: №1434 (бывший №434) Москва (м. "Планерная") - ЖК "Эдем"; №1343 (бывший №343) Москва (м. "Беломорская") - Химки (м/р Новогорск).

Собянин написал, что на сентябрь намечен запуск ещё четырёх: №1383 (бывший №383 и №946к) Москва (м. "Планерная") - Химки (АШАН); №1873а (бывший №873 и №1873) Москва (м. "Сходненская") - Химки (ЖК "Велтон Парк"); №1971 (бывший №971к) Москва (м. "Сходненская") - Химки (ЖК "Мишино"); №1342к (бывший №342к) Москва (м. "Беломорская") - Химки (м/р Клязьма).

Как уточнили в столичной мэрии, в октябре планируется запуск ещё трех маршрутов, в ноябре - семи маршрутов и в декабре - девяти маршрутов. Маршруты будут запускаться по мере поставки современных автобусов малого, среднего и большого пригородного классов, а также готовности инфраструктуры.