Поиск

Между Москвой и Подмосковьем запустят 25 автобусных маршрутов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы и правительство Московской области приняли решение о включении 25 действующих смежных межрегиональных маршрутов на северо-западном и западном направлениях в систему московского транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Вместе с правительством Московской области приняли решение о запуске маршрутов между Москвой и Подмосковьем. В этом году включим в систему московского транспорта 25 действующих смежных межрегиональных маршрутов на северо-западном и западном направлениях", - написал Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, это позволит повысить комфорт перевозок и дать дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе.

"У пассажиров впервые появится возможность приобрести билеты без ограничения количества поездок", - отметил мэр.

Собянин пояснил, что автобусы смежных межрегиональных маршрутов будет легко отличить от городских, так как для них разработан специальный дизайн. При этом они полностью соответствуют стандартам московского транспорта, среди них - предсказуемые интервалы движения и удобное расписание.

"До 2028 года собираемся включить в систему городского транспорта не меньше 30% действующих смежных межрегиональных маршрутов наземного городского транспорта", - сообщил мэр.

Он напомнил, что первые два маршрута уже были запущены в июле: №1434 (бывший №434) Москва (м. "Планерная") - ЖК "Эдем"; №1343 (бывший №343) Москва (м. "Беломорская") - Химки (м/р Новогорск).

Собянин написал, что на сентябрь намечен запуск ещё четырёх: №1383 (бывший №383 и №946к) Москва (м. "Планерная") - Химки (АШАН); №1873а (бывший №873 и №1873) Москва (м. "Сходненская") - Химки (ЖК "Велтон Парк"); №1971 (бывший №971к) Москва (м. "Сходненская") - Химки (ЖК "Мишино"); №1342к (бывший №342к) Москва (м. "Беломорская") - Химки (м/р Клязьма).

Как уточнили в столичной мэрии, в октябре планируется запуск ещё трех маршрутов, в ноябре - семи маршрутов и в декабре - девяти маршрутов. Маршруты будут запускаться по мере поставки современных автобусов малого, среднего и большого пригородного классов, а также готовности инфраструктуры.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Дмитрове горит склад на площади 13 тысяч кв. м

Три человека пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

В Москве запустили пассажирское движение первого в РФ беспилотного трамвая

В Москве запустили пассажирское движение первого в РФ беспилотного трамвая

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

В центре Москвы в навигаторе будут отображаться данные о сигнале светофоров

В центре Москвы в навигаторе будут отображаться данные о сигнале светофоров

Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });