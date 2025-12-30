Поиск

Полиция Москвы предупредила о запрете использования пиротехники в новогодние праздники

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В столичной полиции предупредили о запрете применения пиротехнических изделий в связи с участившимися случаями провокаций с их использованием.

"Жителям и гостям столицы не рекомендуется использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием. Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении Главного управления МВД России по Москве во вторник.

В главке напомнили, что нарушение правил использования пиротехнических изделий также повлечет установленную законом ответственность в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

"В случае наступления более тяжких последствий действия лица, использующего пиротехнику, квалифицируются в соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации", - резюмировали в управлении.

Москва МВД РФ
