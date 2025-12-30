21 БПЛА сбит и подавлен в 7 муниципалитетах Московской области

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о нейтрализации 21 беспилотника в 7 муниципалитетах региона, пострадал мирный житель.

"Пострадал один человек - мужчина 57 лет. (...) С осколочными ранениями спины и руки пострадавшего доставили в травмоцентр Красногорской больницы", - написал Воробьев в своем телеграм-канале во вторник.

По данным губернатора, над регионом сбит и подавлен 21 БПЛА в Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове.

Один из беспилотников упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв, добавил Воробьев.

"Система противовоздушной обороны продолжает работу", - добавил глава региона.