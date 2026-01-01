Поиск

Что произошло за день: четверг, 1 января

Удары ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, атака беспилотника на коммерческий объект в Белгородской области; передача американской стороне доказательств намерений Украины атаковать резиденцию президента РФ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В результате удара ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы Херсонской области погибли 24 человека, 29 пострадали. СК возбудил дело о теракте, в МИД РФ назвали атаку заранее спланированной и призвали международные организации осудить действия киевского режима.

- Специальная экспертиза одного из сбитых дронов показала: конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря был объект резиденции президента России в Новгородской области. Соответствующие документы Россия передала США.

- ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Херсонской области, погиб пятилетний ребенок, трое взрослых получили ранения.

- Три мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Белгородской области.

- Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство крылатых ракет Tomahawk.

- В России 1 января повысились минимальные цены на водку, коньяк и бренди; повышен акциз на табак.

- Энцо Мареска покинул пост главного тренера лондонского футбольного клуба "Челси"

