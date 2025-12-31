Поиск

Бензин и ДТ в 2025 г. подорожали на АЗС Москвы в среднем на 6 рублей за литр

Бензин и ДТ в 2025 г. подорожали на АЗС Москвы в среднем на 6 рублей за литр
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Цены на основные сорта моторного топлива на столичных заправках в уходящем году выросли в среднем на 6 рублей за литр, сообщается в данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, литр 92-го бензина за 2025 год подорожал на АЗС Москвы в среднем на 5,79 руб. - до 61,98 руб. (рост на 10,3% г/г), а 95-го - на 6,23 руб., до 68,42 руб. (рост на 10% г/г).

Литр дизельного топлива в уходящем году вырос в цене в среднем на 6,44 руб. - до 75,7 руб. (рост на 9,3% г/г).

В канун Нового года темпы роста цен на столичных заправках ускорились до значительных: в последние два дня Аи-92 подорожал в среднем на 47 коп. за литр, Аи-95 - на 51 коп. за литр, ДТ - на 60 коп. за литр.

Аи-92 Аи-95 Москва Московская топливная ассоциация
