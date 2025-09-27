Завершена реставрация Египетского павильона усадьбы Останкино в Москве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем-телеграм канале в субботу о завершении реставрации Египетского павильона усадьбы Останкино, в рамках работ специалисты отреставрировали исторические печи и украшающие их скульптуры сфинксов.

По словам мэра, в ходе работ были отреставрированы более 700 кв. м подлинных художественных паркетов, сложные дверные полотна, украшенные позолоченной и посеребрённой резьбой, искусственный мрамор, элементы фурнитуры и лепной декор, а также исторические печи и украшающие их скульптуры сфинксов.

"Теперь Египетский павильон с галереями можно будет увидеть в первозданном виде, во всей его красоте", - отметил Собянин.

Он сообщил, что 27 сентября в отреставрированном павильоне открывается выставка "В гостях у графа Шереметева", посвященная традиционном праздничной культуре.

Останкинский дворец является объектом культурного наследия федерального значения, в этом году он празднует свое 230-летие, добавил мэр.