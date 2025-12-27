Поиск

Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января

ГУМ-каток работает в соответствии со своим расписанием

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Главном управлении МВД России по Москве сообщили о перекрытии Красной площади на новогоднюю ночь с вечера 31 декабря.

"С 18:00 часов 31 декабря 2025 года до 10:00 часов 1 января 2026 года Красная площадь будет закрыта для посещения", - сказали журналистам в пресс-службе.

Однако отмечается, что "исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием".

Москва Красная площадь ГУМ
