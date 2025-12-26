Муниципалитеты Подмосковья вводят запреты на фейерверки в праздники

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Подмосковье запуск салютов, фейерверков и пиротехнических ракет запретили до конца января в городском округе Королев, ранее такое решение приняли еще ряд муниципалитетов.

"С 29 декабря по 31 января в Королеве вводится полный запрет на применение жителями пиротехники на всей территории города. В этот период запрещается запускать салюты, фейерверки и пиротехнические ракеты, за исключением хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня", - сообщила городская администрация.

До 11 января фейерверки нельзя будет запускать в Люберцах и Коломне. В Лобне запрет будет действовать с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. До конца января запретили использовать пиротехнику администрации Краснознаменска, Власихи, Ступина, Одинцовского, Истринского и Пушкинского округов.

Еще в нескольких муниципалитетах использование пиротехники ограничили специально отведенными местами. Такие площадки оборудуют в Долгопрудном, Мытищах, Электростали, Реутове, Балашихе и Сергиево-Посадском округе.