"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок надвигающегося на Москву циклона

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в пятницу опубликовал спутниковый снимок прохождения над европейской частью России циклона "Барбара", который принесет холода и ливни.

"Спутники "Роскосмоса" зафиксировали прохождение циклона "Барбара". Этот вихрь принесёт холода и ливни не только в Москву, но и в ряд регионов России", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

В "Роскосмосе" заявили, что спутниковый снимок передан на Землю российскими гидрометеорологическими аппаратами "Электро-Л" и "Арктика-М".

Накануне Минтранс Подмосковья призвал водителей быть аккуратными на дорогах в связи с надвигающимся циклоном. Отмечалось, что в Московском регионе до конца следующей недели ожидаются дожди, возможен туман, температура будет понижаться и, в среднем, достигнет +7-9 градусов.