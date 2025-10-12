МЧС предупредило о сильном дожде в Москве в ночь с 12 на 13 октября

В Новой Москве ожидается дождь с мокрым снегом

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сильный дождь ожидается в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, в Троицком и Новомосковском округах прогнозируется дождь с мокрым снегом, сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

"В период с 21 часа 12 октября до 9 часов 13 октября в Москве ожидается сильный дождь, в ТиНАО с мокрым снегом", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главка МЧС Москвы.

Жителям рекомендуется парковаться в безопасных местах, избегать шатких конструкций, не оставлять детей без присмотра и внимательно управлять автомобилем.